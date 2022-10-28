Футболист Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры | 360°

Спорт 28 октября 2022, 00:26 Футболист Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры Российский футболист Павлюченко завершил карьеру Pxhere

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Российский футболист Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры. Его слова привел «Матч ТВ». Последние два года спортсмен играл за ногинский клуб «Знамя».

«Карьера давно закончена была, а то, что я играл за „Знамя“, — это просто для себя, поделиться опытом с молодыми ребятами. Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. <…> Мне 40 лет, уже хватит», — сказал футболист.

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Павлюченко с 2020 года выступал за ногинский клуб «Знамя». Клуб играет во Второй лиге. Как отметил футболист, ему уже нелегко поддерживать нужную физическую форму. Дальше спортсмен намерен играть в Медиалиге.

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«Там хватает молодых ребят, которые могут играть и у которых есть желание. У меня одна задача сейчас — выступления в Медиалиге», — рассказал футболист.

Роман Павлюченко является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Кроме того, футболист — двукратный обладатель Кубка России.

За сою футбольную карьеру Павлюченко выступал за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», екатеринбургский «Урал», московские «Спартак», «Локомотив» и «Арарат», а также краснодарскую «Кубань». На протяжении нескольких лет — с 2008 по 2012 год — Павлюченко играл в составе лондонского «Тоттенхэма».