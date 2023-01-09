Спорт 09 января 2023, 22:32 Футболист Ройс призвал не спекулировать на слухах об его уходе из «Боруссии»

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Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о своем вероятном трансфере в саудовский «Аль-Наср». Футболиста процитировало РИА ФАН.

По данным информагентства, соглашение между полузащитником и клубом истекает летом этого года. По словам Ройса, у него есть менеджер, который помогает ему в решении всех вопросов.

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«Сейчас для меня важно просто оставаться в форме. Об остальном вы узнаете в будущем», — подчеркнул спортсмен.

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Информация о возможном переходе Ройса в «Аль-Наср» появилась в некоторых британских СМИ. Отмечается, что он может перейти в стан саудовской команды на правах свободного агента.