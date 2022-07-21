Футболист Роберт Левандовский перешел в «Барселону»

Форвард сборной Польши Роберт Левандовский покинул «Баварию» и присоединился к «Барселоне». Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на «КП-Спорт».

Официальная информация о трансфере появилась во вторник, 20 июля 2022 года. Новый контракт рассчитан на четыре года. За переход футболиста клубу пришлось заплатить 45 миллионов евро, а также пять миллионов бонусов. При этом сумма отступных составляет 500 миллионов евро. Подобное условие прописано и в других контрактах «Барселоны».