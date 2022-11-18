Спорт 18 ноября 2022, 21:46 Футболист Рамос стал лучшим защитником по версии Globe Soccer Awards

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Globe Soccer Awards призвал Серхио Рамоса лучшим защитником в истории футбола. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

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По данным «Общественной службы новостей», спортсмен играет за «Пари Сен-Жермен» и сборную Италии. Также Рамос пять раз становился чемпионом Испании. Издание также отметило нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руниа и нападающего «Форталезу» Ромарио.