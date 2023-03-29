29 марта 2023, 00:00
Футболист Пруцев поделился впечатлениями после дебюта в сборной России
Дебютант российской сборной по футболу Денис Пруцев рассказал «Чемпионату», что его давней мечтой было выступление за национальную команду.
В матче с иранской сборной полузащитник отыграл три минуты. На встрече с Ираком Пруцев оказался в стартовом составе и провел на поле 45 минут.
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«Дебютировать за сборную — это моя давняя мечта. То, чего я хотел с самого детства, когда смотрел матчи национальной команды по телевизору в качестве болельщика. Это большая честь для меня», — цитирует хавбека RT.
Футбол
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