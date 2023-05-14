Спорт 14 мая 2023, 01:58 Футболист пропустил матч из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции Футболист «Генгама» Гомис пропустил матч из-за отказа надевать ЛГБТ-футболку РИА «Новости»

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Футболист французского футбольного клуба «Генгам» Донасьен Гомис пропустил матч из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции. Спортсмен не стал надевать разноцветную футболку в поддержку акции против гомофобии и в результате не попал в заявку команды на игру с «Сошо», сообщила Le Telegramme.

Акция проходит в эти выходные в двух высшиз дивизионах чемпионата Франции.

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«Мы поддерживаем акцию, которую проводит лига. Вся команда будет в цветах этой кампании. Донасьен Гомис заявил, что не хочет надевать такую футболку. Мы приняли это к сведению», — заявил газете президент «Генгама» Фред Ле Гран.

Ранее российский хоккеист Иван Проворов, выступающий в США за Philadelphia Flyers, отказался участвовать в акции ЛГБТ. Во время разминки перед матчем игроки вышли в специальных футболках и с клюшками, украшенными радужными лентами.