Спорт 29 августа 2023, 21:33 Футболист Попов заявил, что в слабой игре «Ростова» виноват тренер команды Карпин

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин стал причиной слабой игры команды в текущем розыгрыше чемпионата России по футболу. Таким мнением поделился бывший защитник пермского «Амкара» и казанского «Рубина» Алексей Попов, сообщило издание Betonmobile.

Специалист отметил, что вопреки распространенному мнению Карпин не является великим стратегом. Он не смог придумать новую стратегию с теми игроками, которые есть у него в наличии, написал сайт kp.ru.

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«Тренер — человек, вместе с которым должны расти футболисты, но что-то где-то внутри, сломалось», — отметил Попов.