Спорт 03 июля 2023, 19:08 Футболист Помазун продлил контракт с ЦСКА

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Российский футболист, вратарь московского ЦСКА, выступающий на правах аренды за «Урал» Илья Помазун продлил контракт с армейским клубом. Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт клуба.

Футболист продлил соглашения с московской командой до окончания сезона-2027/28, также игрок снова проведет сезон в «Урале» на правах аренды.

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Отмечается, что в прошедшем сезоне за футбольный клуб из Екатеринбурга Помазун провел 39 матчей.