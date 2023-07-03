03 июля 2023, 19:08
Футболист Помазун продлил контракт с ЦСКА
Российский футболист, вратарь московского ЦСКА, выступающий на правах аренды за «Урал» Илья Помазун продлил контракт с армейским клубом. Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт клуба.
Футболист продлил соглашения с московской командой до окончания сезона-2027/28, также игрок снова проведет сезон в «Урале» на правах аренды.
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Отмечается, что в прошедшем сезоне за футбольный клуб из Екатеринбурга Помазун провел 39 матчей.
Футбол
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