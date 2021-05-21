Футболист Павлюченко рассказал, как в Лондоне его запугивали афроамериканцы

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в рамках интервью YouTube-каналу «Поз и Кос» рассказал, как его запугивали афроамериканцы в одном из районов Лондона, написала «Газета.ru».

Он вспомнил, что, когда выступал за «Тоттенхэм», поехал в гости к своему коллеге, нападающему Андрею Аршавину. В это время он играл за «Арсенал».

«Район „Арсенал“ в Лондоне. Я приехал в гости к Андрею Аршавину. Вышел из машины, а меня черненькие увидели. Сказали мне, чтобы я больше туда не приезжал. У них там все серьезно — это как „Спартак“ и ЦСКА у нас. Они гнали меня: „Уезжай отсюда!“ Больше я в этот район не приезжал», — уточнил Павлюченко.

Роман был включен в состав «Тоттенхэма» 30 августа 2008 года. Стоимость трансфера составила 14 миллионов фунтов. Павлюченко играл за лондонскую команду до 2011 года. Позже он стал выступать за московский «Локомотив».