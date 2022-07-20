Футболист Оздоев подтвердил, что им интересуются турецкие клубы

Экс-хавбек петербургского «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал сообщение о том, что его кандидатурой интересуются некоторые турецкие команды. Футболиста процитировало РИА ФАН.

Уточняется, что Оздоев ушел из стана «сине-бело-голубых» на правах свободного агента. По его словам, ему поступили предложения от определенных клубов из Европы и Турции.

«Сейчас нахожусь в режиме ожидания, потому что есть много нюансов из-за сложившейся ситуации. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет», — признался спортсмен.