20 февраля 2023, 21:23
Футболист Олакунле Олусегун может покинуть клуб «Краснодар»
Клуб «Краснодар» решил продать Олусегуна за 8 миллионов евро
Российский футбольный клуб «Краснодар» может продать нигерийского нападающего Олакунле Олусегуна. За игрока руководство команды планирует выручить восемь миллионов евро. Об этом сообщил «РБ-Спорт».
Распрощаться с футболистом «Краснодар» хочет после окончания текущего сезона. На данный момент им интересуются сразу несколько топовых европейских клубов. Среди них те, которые выступают в чемпионате Франции, написала «СвободнаяПресса».
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В текущем сезоне спортсмен отметился пятью голами в 15 матчах.
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