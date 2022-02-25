Футболист Одоевский оценил матч «Зенита» против «Бетиса»

Голкипер Даниил Одоевский прокомментировал игру «Зенита» против «Бетиса». Для него самого это был дебют в еврокубках. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Смешанные эмоции, потому что по ходу матча верил, что можем сравнять счет в серии и победить. Были для этого моменты. Конечно, приятно, все-таки полноценный дебют, сыграл на ноль», — рассказал он.

Также 19-летний Одоевский добавил, что перед игрой не волновался и готовился к ней, как к обычной.