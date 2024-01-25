Спорт 25 января 2024, 15:31 Футболист Нобоа покинул клуб «Сочи»

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Эквадорский футболист, полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа покинул российский клуб и перешел в эквадорский «Эмелек». Об этом сообщили на сайте радиостанции «Говорит Москва».

На сайте российской команды уточняется, что игрок ушел из «Сочи» по своему желанию.

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Отмечается, что Нобоа стал лучшим бомбардиром в истории российского клуба, в составе команды он забил 40 мячей. Также футболист играл за петербургский «Зенит», казанский «Рубин», «Ростов» и московское «Динамо».