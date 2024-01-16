Спорт 16 января 2024, 17:27 Футболист Нино заявил, что в «Зените» ему предложили выгодные финансовые условия

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Бразильский футболист Нино заявил, что российский клуб «Зенит» предложил ему самые выгодные финансовые условия. Об этом спортсмен рассказал сайту TNT Sports.

По словам игрока, питерская команда была настойчивее, чем представители других клубов. Соглашения Нино с «Зенитом» будут действовать до 30 июня 2028 года, сообщил сайт «КП — Спорт».

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Отмечается, что за переход защитника российский клуб заплатил около пяти миллионов евро.