Футболист Нгамале решил остаться в «Динамо» | 360°

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Футболист Нгамале решил остаться в «Динамо»

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Футболист Николя Муми Нгамале, который недавно перешел в состав «Динамо», решил не приостанавливать контракт с клубом. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Спортсмен вошел в состав российского клуба 8 сентября. Он перешел в него из «Янг Бойз». В ходе интервью спортсмен заявил, что не планирует приостанавливать свой контракт с «Динамо».

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«Но лично я не буду приостанавливать контракт. Мое дело — отдавать все свои силы на поле», — рассказал Нгамале.

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