Футболист назвал последние слова Руя Витории перед уходом из «Спартака»

Перед уходом из «Спартака» португальский тренер Руй Витория заявил о жестокости футбола. Об этом рассказал вратарь команды Александр Селихов на канале «Красава» в YouTube.

По словам голкипера, как таковых прощальных слов тренер не говорил.

«Прощальный разговор с Виторией? Он сказал пару слов: «Вы хорошо играли, но футбол жесток, потому с нами случился такой результат». Прощальных слов лично я не слышал. После этого был командный ужин, просто поужинали молча», — сказал Селихов.

Также голкипер рассказал, что связывался с Виторией уже после отставки последнего.

Руй Витория был уволен с поста главного тренера «Спартака» 15 декабря. Португалец занимал пост с 21 мая 2021 года. Перед этим «Спартак» провел выездной матч 18-го тура РПЛ в Сочи, где проиграл хозяевам со счетом 0:3.

После отставки Витории команду возглавил итальянец Паоло Ваноли.