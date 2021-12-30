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    30 декабря 2021, 15:33

    Футболист Насри рассказал, что ему предлагали перейти в «Зенит»

    Дарья Морозова

    Футболист Самир Насри рассказал, что мог бы перейти в «Зенит». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Canal+.

    Он уточнил, что тренер сборной Италии Роберто Манчини предлагал ему перейти в петербургский «Зенит».

    «После конфликта он пытался привести меня и в „Интер“, и в „Зенит“, поскольку не выносит фальшивых людей, а ценит искренних. У меня больше не было с ним проблем, и с тех пор мы всегда ладили», — рассказал Насри.

    Манчини возглавил «Зенит» в мае 2017 года. Позже клуб расторг с ним контракт.