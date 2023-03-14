14 марта 2023, 16:48
Футболист Мостовой высказался об участии России на турнире в Азии
Александр Мостовой поддержал участие российской сборной на турнире в Азии
Сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Бывший полузащитник национальной команды Александр Мостовой высказался о данном событии. Об этом сообщило ИА НСН.
Участие в чемпионате также подтвердили Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
Реклама
Мостовой подчеркнул, что за отсутствием других вариантов сборная страны должна соглашаться на игры даже в малоизвестных соревнованиях.
Реклама
«Сборная готова на все, чтобы куда-то включили, поэтому лучше играть хоть с такими сборными, чем не играть», — отметил спортсмен.
Футбол
Реклама
Реклама