Спорт 14 марта 2023, 16:48 Футболист Мостовой высказался об участии России на турнире в Азии Александр Мостовой поддержал участие российской сборной на турнире в Азии

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Сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Бывший полузащитник национальной команды Александр Мостовой высказался о данном событии. Об этом сообщило ИА НСН.

Участие в чемпионате также подтвердили Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

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Мостовой подчеркнул, что за отсутствием других вариантов сборная страны должна соглашаться на игры даже в малоизвестных соревнованиях.

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«Сборная готова на все, чтобы куда-то включили, поэтому лучше играть хоть с такими сборными, чем не играть», — отметил спортсмен.