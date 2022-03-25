Футболист Мостовой прокомментировал поражение Италии в матче с Македонией

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал поражение Италии от Северной Македонии в полуфинале отборочного турнира на ЧМ-2022. Об этом сообщил «Чемпионат».

По данным NEWS.ru, Мостовой назвал невыход итальянской команды на ЧМ-2022 «шоком» и «полной катастрофой».

«Итальянцы были в три раза сильнее, но Македонии повезло, залетел удар», — пояснил спортсмен.

В финале Северной Македонии предстоит сыграть против сборной Португалии.