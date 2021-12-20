Футболист Мостовой назвал абсурдным предложение штрафовать игроков сборной за плохую игру

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru прокомментировал предложение штрафовать футболистов за плохую игру. Он назвал его смешным и абсурдным.

«Немножко смешно и глупо. Как определить критерий, как играл футболист: хорошо или плохо? Будет создаваться какой-то комитет, который будет говорить, кто хорошо играет, а кто плохо? Не забывайте, что смотря футбол в телевизоре, все хорошо разбираются, а на футбольном поле это все по-другому происходит. Конечно, немножко абсурдное предложение, я думаю, многие сейчас пошумят, посмеются», — считает Мостовой.

Он добавил, что изменить ситуацию в сборной можно с помощью молодых футболистов, у которых будет больше мотивации и желания стремиться к новым достижениям.

Штрафовать футболистов сборной за плохую игру предложил депутат Султан Хамзаев.