Спорт 08 апреля 2024, 17:56 Футболист Мостовой: клуб «Динамо» сильно осложнил себе задачу

Читать 360tv в

«Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб «Динамо» не теряет шансы на чемпионство, но сильно осложнил себе задачу, сообщил бывший российский футболист Александр Мостовой сайту «Чемпионат».

«„Спартак“ не может — Лещук поможет. Я удивлен, что после матча с „Ростовом“ он играл. Счет не отражает игру», — добавил Мостовой.

Реклама

Как сообщил RT, «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. «Спартак» расположился на шестой позиции с 35 баллами.