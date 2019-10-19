Футболист молодежки «Рубина» попал в реанимацию после матча

Во время игры 17-летний спортсмен неудачно упал, сильно ударившись боком о колено соперника. После этого он попросил замену.

Защитник резко почувствовал себя плохо уже после матча, когда вечером полчаса ехал вместе с командой на автобусе в аэропорт Домодедово. Он побледнел и пожаловался на боли в боку, куда и пришелся удар.

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«Когда игроку поплохело в автобусе по пути в «Домодедово», я позвонил в службу 112, потому что нам оставалось еще 25 минут езды. Доктор по связи сказал, что в „Домодедово» хорошая медицинская служба, но мы решили не рисковать, потому что были пробки», — рассказал Хабиров.

Врач остановил автобус и вызвал бригаду. В неотложке Фомину сделали операцию — ревизию брюшной полости. Потом пациента отвезли в Домодедовскую центральную больницу, где он лежит под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Медицинский штаб казанского клуба изначально подозревал, что у футболиста разорвалась селезенка, но потом этот диагноз не подтвердился. Из-за травмы началось внутреннее кровоизлияние. Футболист потерял около двух литров крови. У него повреждена задняя париетальная брюшина, то есть Фомин заработал тупую травму живота. Селезенка, левая почка и легкое целые.

По словам Хабирова, состояние Фомина пока стабильно тяжелое,

Вечером к начинающему футболисту прилетят родители. Пока что Фомина нельзя куда-либо перевозить.

Врач молодежной сборной России Константин Моденов держит ситуацию на контроле.

Матч между молодежными командами «Спартака» и «Рубина» в столице завершился со счетом 1:0 в пользу московской сборной. После 13 матчей «Спартак» занимает восьмое место в молодежной премьер-лиге, «Рубин» тоже расположился на 13-й строчке.