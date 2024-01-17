Спорт 17 января 2024, 18:26 Футболист Миранчук согласился на переход в турецкий «Бешикташ»

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Российский футболист, полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в турецком чемпионате. Он дал согласие на переход турецкий «Бешикташ», сообщил сайт Sabah.

Отмечается, что в настоящее время идут переговоры. Футболист решил уйти из «Локомотива», не согласившись со снижением зарплаты. По предварительным данным, игрок запросил у «Бешикташа» три миллиона евро за сезон.

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Как сообщил сайт kp.ru, контракт Миранчука с «Локомотивом» заканчивается в 2024 году