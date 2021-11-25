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    25 ноября 2021, 18:46

    Футболист Миранчук получил предложения сразу от трех клубов

    Дарья Морозова

    Футболист Алексей Миранчук получил предложения о сотрудничестве сразу от трех футбольных клубов. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на Twitter журналиста Даниэля Лонго.

    «Большие новости. Миранчуку поступили сразу три предложения — от петербургского „Зенита“ и итальянских „Дженоа“ и „Торино“», — написал он.

    С 2021 года Миранчук играет за итальянский клуб «Аталанта». Туда он перешел из «Локомотива». За последний клуб он сыграл 39 матчей, в которых забил семь голов.