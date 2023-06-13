Спорт 13 июня 2023, 19:16 Футболист Месси заявил, что не примет участия в чемпионате мира 2026 года

Читать 360tv в

Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что прошедший чемпионат мира по футболу в Катаре стал для него последним. Об этом сообщил сайт Sports Weekly.

Известный футболист отметил, что не собирается принимать участие в международном турнире, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Реклама

Как сообщил RT, в начале июня французский клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе семикратного обладателя «Золотого мяча» из команды.