Спорт 11 июля 2023, 12:50 Футболист Медина заключил контракт со «Спартаком»

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Парагвайский футболист Хесус Медина подписал контракт с московским клубом «Спартак» и покинул команду ЦСКА. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал армейцев.

Соглашения игрока с командой «Спартак» будут действовать до 2026 года, стоимость сделки оценивается в 7,5 миллиона евро.

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Отмечается, что с января прошлого года Медина сыграл в 45 матчах за ЦСКА, его контракт с клубом должен был завершиться в июне 2025 года.