Спорт 13 июня 2023, 17:49 Футболист Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ

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Футболист Килиан Мбаппе решил не продлевать контракт с французским клубом ПСЖ. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на L’Equipe.

Контракт предусматривает возможность продления еще на один сезон, однако Мбаппе решил не пользоваться данным условием. Договоренность между ним и командой подойдет к концу в июне 2024 года. В планах спортсмена перейти в «Реал Мадрид».

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