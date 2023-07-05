05 июля 2023, 16:11
Футболист Маунт присоединился к «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник Мэйсон Маун присоединился к клубу «Манчестер Юнайтед». Спортсмен ушел из «Челси». Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт «красных дьяволов».
Стоимость трансфера составила 70 миллионов евро.
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В прошлом сезоне спортсмен провел 35 матчей во всех турнирах за «Челси». На его счету три мяча и шесть результативных передач. Контракт с командой рассчитан до июня 2024 года.
Ранее стало известно, кто возглавит сборную Бразилии в 2024 году. Новым тренером стал предводитель «Реала» Карло Анчелотти.
Футбол
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