Футболист Масалитин предположил, что Дзюба не сможет себя проявить в новом клубе

Футболист Валерий Масалитин прокомментировал переход Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор». У него может ничего не получится там, рассказал спортсмен «Газете.ru».

По данным РИА ФАН, во время первого матча чемпионата Турции Дзюба забил гол. Но успех может оказаться недолговечным из-за длительного отсутствия практики, считает Масалитин.

«Естественно, на первых порах он очень хорошо мотивирован, но через три-пять игр это все сдувается. Мотивация проходит, надо дальше бежать и играть — а бежать не на чем», — заключил спортсмен.