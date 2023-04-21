Спорт 21 апреля 2023, 11:50 Футболист Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом», чтобы вернуться в Россию Экс-футболист сборной Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом» РИА «Новости»

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Бывший футболист сборной России Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». Информацию опубликовали на официальном сайте футбольного клуба.

«Спортсмен Марио Фернандес потребовал расторжения контракта по личным причинам. Он немедленно покинет клуб, и „Интер“ получит надлежащую компенсацию, как и было согласовано сторонами. Спортсмен приехал в начале сезона без трансферных расходов», — было сказано в сообщении.

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Как пишет интернет-сайт «Чемпионат», 32-летний спортсмен решил уйти из команды из-за желания немедленно вернуться в Россию.

Марио Фернандес — российский и бразильский футболист, заслуженный мастер спорта России. С 2012 года он был защитником клуба ЦСКА. Фернандес стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок России и трижды Суперкубок страны.

В мае 2022 года спортсмен заявил, что хочет приостановить карьеру и уехать в Бразилию.

«Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провел в ПФК ЦСКА», — цитировал его официальный сайт клуба ЦСКА.

В декабре стало известно, что игрок решил возобновить карьеру на родине. В «Интернасьонале» он провел пять матчей.

Ранее «360» писал, что ЦСКА одержал победу над «Уралом» в матче Российской премьер-лиги. Встреча команд завершилась со счетом 2:1. По итогам игры московская команда заняла третью строку в турнирной таблице РПЛ.