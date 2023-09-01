Спорт 01 сентября 2023, 15:26 Футболист «Манчестер Сити» Холланд стал лучшим игроком Европы по итогам сезона по версии УЕФА

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал нападающего английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинга Холланда лучшим игроком Европы по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что на звание лучшего футболиста также претендовали бельгийский полузащитник Кевин Де и Лионель Месси, который играл во французском ПСЖ. На счету Холланда 36 голов, он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

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Как сообщила газета «Взгляд», церемония награждения футболистов прошла в Монако.