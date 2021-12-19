Футболист Мамаев перешел в «Химки» из «Ростова»

Футболист Павел Мамаев подписал контракт с подмосковным клубом «Химки». Об этом ТАСС рассказал член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

«Мы подписали контракт, его срок пока не разглашаем», — сказал Терюшков.

В декабре у 33-летнего полузащитника истекает контракт с клубом «Ростов». За команду Мамаев провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

За время карьеры Павел Мамаев выступал за московские футбольные клубы «Торпедо» (2005-2007) и ЦСКА (2007-2013), также играл за «Краснодар» (2013-2018). В составе ЦСКА становился чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка России.

Контракт с «Ростовом» был подписан в сентябре 2019 года, он истекает 31 декабря 2021 года.