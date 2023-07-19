Спорт 19 июля 2023, 06:34 Футболист Малком перейдет из «Зенита» в «Аль-Хиляль» «Аль-Хиляль» договорился с петербургским клубом «Зенит» о переходе форварда Малкома РИА «Новости»

Читать 360tv в

Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Малком Филипе Силва де Оливейра перейдет в саудовский «Аль-Хиляль». Клубы достигли договоренности о покупке прав на игрока, и он заключит новый контракт, сообщил Ariyadhiah.

Клуб «Аль-Хиляль» достиг окончательной договоренности с российским «Зенитом» о покупке контракта бразильского нападающего Малкома. Он начал играть за петербургскую команду в сезоне 2019 года за 40 миллионов евро вдобавок к специальному соглашению еще на пять миллионов и стал четвертым из самых дорогих игроков в истории испанской «Барселоны».

Реклама

Журналисты выяснили, что администрация саудовской команды сделала «исключительное предложение», подробностей которого не раскрыли. Российская сторона согласилась на условия «Аль-Хиляль». В ближайшие дни Малком пройдет медицинское обследование перед подписанием окончательного контракта.

В последнем сезоне футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 27 играх. В мае у Малкома родился сын.