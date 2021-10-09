Футболист Макаров не будет играть со Словенией из-за травмы

Футболист «Динамо» Денис Макаров не сможет играть в матче против Словении. У него диагностировали повреждение мышцы голени.

Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

«Тренерский и медицинский штабы приняли решение о досрочном возвращении Макарова в расположение клуба», — рассказали в пресс-службе.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия пройдет 11 октября в Мариборе.

Ранее российская национальная команда по футболу одержала победу над соперниками из Словакии в рамках седьмого тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча состоялась на стадионе в Казани и завершилась со счетом 1:0.

Победу россиянам принес автогол словацкого защитника Милана Шкриньяра. На 24-й минуте матча мяч с его ноги попал в ворота сборной Словакии.

На параллельно проходивших матчах сборная Словении обыграла команду Мальты с разгромным счетом 4:0, а хорватские спортсмены выиграли у Кипра — 3:0.