Футболист «Локомотива» первым в РПЛ заразился коронавирусом

Он подтвердил, что перуанский спортсмен действительно заразился. В данный момент он находится в Москве.

«Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей», — пояснил Анатолий Мещеряков.

Также он уточнил, что остальные игроки в порядке.

В нынешнем сезоне Фарфан ни разу не выходил на поле, так как он восстанавливался после травмы колена, полученной в летом прошлого года на Кубке Америки.

Фарфан начал выступать за «Локомотив» в 2017 году. Он забил 24 гола в 66 матчах. В составе московской команды он стал чемпионом России, двукратным обладателем национального кубка и обладателем Суперкубка России.

На этой неделе стало известно, что матчи Российской премьер лиги возобновят с 21 июня. Такое решение принял исполком РФС. Все игры пройдут без зрителей из-за ограничения на проведение массовых мероприятий.

По итогам чемпионата команды, занявшие 15-е и 16-е места в Футбольной национальной лиге, перейдут в Олимп-ФНЛ, а взамен оттуда в РПЛ поднимутся двое лучших.

В данный момент лидером чемпионата остается «Зенит». «Локомотив» и «Краснодар» уступают ему по девять очков, но при этом московский клуб идет выше по дополнительным показателям.