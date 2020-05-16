    16 мая 2020, 19:21

    Футболист «Локомотива» первым в РПЛ заразился коронавирусом

    Анатолий Минкин

    Коронавирус обнаружили у футболиста «Локомотива» Джефферсона Фарфана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова.
    Футболист «Локомотива» первым в РПЛ заразился коронавирусом

    Он подтвердил, что перуанский спортсмен действительно заразился. В данный момент он находится в Москве.

    «Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей», — пояснил Анатолий Мещеряков.

    Также он уточнил, что остальные игроки в порядке.

    В нынешнем сезоне Фарфан ни разу не выходил на поле, так как он восстанавливался после травмы колена, полученной в летом прошлого года на Кубке Америки.

    Фарфан начал выступать за «Локомотив» в 2017 году. Он забил 24 гола в 66 матчах. В составе московской команды он стал чемпионом России, двукратным обладателем национального кубка и обладателем Суперкубка России.

    На этой неделе стало известно, что матчи Российской премьер лиги возобновят с 21 июня. Такое решение принял исполком РФС. Все игры пройдут без зрителей из-за ограничения на проведение массовых мероприятий.

    По итогам чемпионата команды, занявшие 15-е и 16-е места в Футбольной национальной лиге, перейдут в Олимп-ФНЛ, а взамен оттуда в РПЛ поднимутся двое лучших.

    В данный момент лидером чемпионата остается «Зенит». «Локомотив» и «Краснодар» уступают ему по девять очков, но при этом московский клуб идет выше по дополнительным показателям.