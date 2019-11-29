Футболист «Локомотива» Коломейцев стер коленный хрящ

Полузащитник московского ФК «Локомотив» Александр Коломейцев объяснил, по какой причине пропустил весь прошлый сезон. Спортсмен заявил, что у него стерся коленный хрящ.

Коломейцев заявил, что чаще всего футболисты сталкиваются с такой проблемой, уже завершив карьеру. Он рассказал, что сначала почувствовал боль в колене. На обследовании стало ясно, что что-то не в порядке с хрящем. Спортсмену прописали курс уколов, но тот ему не помог. После этого было решено делать операцию.

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«Изначально я не понимал, что это за операция. После нее врачи сказали, что пропущу три-четыре месяца», — рассказал полузащитник «Локомотива» в интервью «Р-Спорт».

Спортсмен заметил, что не очень волновался насчет этого. Однако получилось так, что пропустить пришлось весь сезон. Во время восстановительного процесса Александр Коломойцев заново учился ходить.

«Изначально я думал, что после костылей смогу спокойно ходить. Но пришлось учиться правильно ставить ногу, ходить вперед-назад», — вспомнил игрок «Локомотива».

Коломойцев выступает за московскую команду с 2015 года, перед этим он работал в пермском «Амкаре». В сезоне-2019/2020 Александр девять раз играл в матчах премьер-лиги и забил один гол.