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    28 июля 2022, 19:49

    Футболист «Локо» Марадишвили объяснил, почему никогда не перейдет в «Спартак»

    Артур Блянихов

    Игрок столичного «Локомотива» Константин Марадишвили признался, что никогда не перейдет в стан спартаковцев. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.

    Марадишвили подчеркнул, что самым принципиальным соперником для него являются «красно-белые», и именно поэтому он никогда не наденет футболку «Спартака».

    «Тем более я играл в ЦСКА. И „Локомотив“ такой же принципиальный соперник для „красно-белых“. В „Спартак“ я не перейду», — обозначил футболист.