Футболист «Локо» Марадишвили объяснил, почему никогда не перейдет в «Спартак»

Игрок столичного «Локомотива» Константин Марадишвили признался, что никогда не перейдет в стан спартаковцев. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.

Марадишвили подчеркнул, что самым принципиальным соперником для него являются «красно-белые», и именно поэтому он никогда не наденет футболку «Спартака».

«Тем более я играл в ЦСКА. И „Локомотив“ такой же принципиальный соперник для „красно-белых“. В „Спартак“ я не перейду», — обозначил футболист.