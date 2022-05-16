Футболист «Локо» допустил, что клуб мог бы выиграть чемпионат Франции

Хавбек столичного «Локомотива» Алексис Бека-Бека допустил, что «железнодорожники» могли бы стать победителями французской Лиги 1. Футболиста процитировала «Газета.ru».

По мнению игрока, московская команда точно бы находилась в первой шестерке французского чемпионата. При этом он допустил, что «Локо» могло бы завоевать и золотые медали.

«Если бы „Локо“ играл в Лиге 1, мы бы занимали первое место в турнирной таблице», — выразил уверенность Бека-Бека.

В текущем сезоне РПЛ футболист отыграл 18 матчей и отметился тремя результативными передачами.