Футболист Литвинов заявил, что «Спартак» может занять первое место в группе C Лиги Европы

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что клуб имеет все шансы занять первое место в группе C Лиги Европы. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Спортсмен принял участие в передаче «Футбол России». Во время программы он высказался о состоянии клуба на данный момент, передали Nation News.

«„Спартак“ может занять первое место в группе в Лиге Европы. А если победим в Сочи, мы можем подняться в турнирной таблице РПЛ и приблизиться к первой тройке. Поэтому я буду надеяться и верить, что сложится так, как мы все хотим», — отметил спортсмен.