Футболист Левандовски решил перейти в «Барселону»

Футболист «Баварии» Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону», чтобы увеличить свои шансы на получение награды «Золотой мяч». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Sky Sport Deutschland.

Он отметил, что давно мечтал сыграть за испанскую команду и открыт к ее предложениям.

Ранее Левандовски признался, что итоги голосования за награду «Золотой мяч» его разочаровали. Он подчеркнул, что был расстроен тем, что ему не удалось обойти форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.