Футболист Левандовски рассказал, что расстроился из-за итогов «Золотого мяча»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признался, что итоги голосования за награду «Золотой мяч» его разочаровали. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на Wprost.

Он подчеркнул, что был разочарован тем, что ему не удалось обойти форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, несмотря на уважение к футболисту.

«Я был разочарован, нечего скрывать. Не могу сказать, что был доволен, наоборот. У меня было чувство неудовлетворенности. Быть так близко, бороться с Лионелем Месси», — заявил спортсмен.