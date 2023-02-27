Спорт 27 февраля 2023, 22:50 Футболист Левандовски пропустит матч с «Реалом» из-за травмы

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Польский футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» Роберт Левандовски получил травму мышцы левого бедра. Об этом сообщил сайт Relevo.

Из-за повреждения спортсмен пропустит матч с футбольным клубом «Реал» в Кубке Испании, который состоится 2 марта. Отмечается, что Левандовски не может выйти на поле около двух недель.

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Как сообщил RT, в текущем сезоне Роберт Левандовски провел 20 футбольных матчей.

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