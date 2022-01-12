Футболист Кузнецов высказался о возвращении Смолова в «Динамо»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Кузнецов усомнился в том, что Федор Смолов поступил правильно, приняв решение вернуться в «Динамо». Своим мнением футболист поделился с Lenta.ru.

Он отметил, что в «Динамо» создан «боеспособный коллектив». По мнению футболиста, Смолов вряд ли сможет усилить клуб и стать игроком основного состава.

«Мне кажется, „Динамо“ лучше бы стоило взять кого-то на перспективу. Конечно, я желаю ему удачи, мы знаем возможности Федора, помним, как он играл за „Краснодар“. Правда, в той команде был несколько другой футбол — умный, техничный. „Динамо“ же основную ставку делает на агрессию и скорость», — сказал Кузнецов.