Футболист Кухарчук рассказал о желании подписать контракт со «Спартаком» | 360°

Спорт 12 сентября 2022, 16:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Футболист Кухарчук рассказал о желании подписать контракт со «Спартаком»

Читать 360tv в

Футболист «Химок» Илья Кухарчук заявил, что хотел бы присоединиться к московскому «Спартаку». Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «РБ Спорт».

По его словам, к «Спартаку» хотел бы присоединиться любой российский футболист. Кроме того, Кухарчук положительно высказался и о «Локомотиве». Он подчеркнул, что эти команды являются грандами российского футбола.

Реклама

«А кто откажется туда перейти? Если к тебе придет „Спартак“, ты откажешься? Я бы согласился», — заявил футболист.

Реклама

0 0 0 0 0 0