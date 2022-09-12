Футболист Кухарчук рассказал о желании подписать контракт со «Спартаком» | 360°

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12 сентября 2022, 16:29

Футболист Кухарчук рассказал о желании подписать контракт со «Спартаком»

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Футболист «Химок» Илья Кухарчук заявил, что хотел бы присоединиться к московскому «Спартаку». Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «РБ Спорт».

По его словам, к «Спартаку» хотел бы присоединиться любой российский футболист. Кроме того, Кухарчук положительно высказался и о «Локомотиве». Он подчеркнул, что эти команды являются грандами российского футбола.

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«А кто откажется туда перейти? Если к тебе придет „Спартак“, ты откажешься? Я бы согласился», — заявил футболист.

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