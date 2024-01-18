Спорт 18 января 2024, 12:33 Футболист Круговой подписал контракт с ЦСКА

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Российский футболист, защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой подписал соглашение со столичным клубом ЦСКА. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

Игрок перейдет в команду с 4 июня в качестве свободного агента. Контракт с ним рассчитан на четыре сезона и предусматривает опцию продления еще на один.

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Отмечается, что Круговой сыграл 105 матчей за «Зенит», забив два мяча. Рыночная стоимость футболиста оценивается в два миллиона евро.