Спорт 18 января 2024, 17:06 Футболист Круговой назвал свое решение перейти в ЦСКА обдуманным и взвешенным

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Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой подписал контракт с московским клубом ЦСКА. Это решение полностью обдуманное и взвешенное, рассказал футболист в своем Telegram-канале, сообщил сайт «КП-Спорт».

По словам игрока, переговоры с «Зенитом» продолжались 18 месяцев. Круговой подписал соглашение с ЦСКА, при этом отказавшись от увеличенной зарплаты в «Зените». Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2027/28.

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«Предложение, которое поступило со стороны „Зенита“ устраивало меня полностью. Но я выбрал играть в футбол», — написал Круговой.