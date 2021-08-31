Футболист Криштиану Роналду подписал двухлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Он рассчитан на два года.

О переходе португальского форварда в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» стало известно в конце августа. Ранее итальянский клуб сообщил, что МЮ заплатит черно-белым за Роналду 15 миллионов евро. Сумму разобьют на пять лет. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что взял Криштиану не в качестве запасного игрока. Португалец будет выполнять ключевые задачи наставника английской команды и всегда находиться в чужой штрафной.

В августе состоялся еще один знаковый трансфер в мировом футболе: аргентинский нападающий Лионель Месси перешел из «Барселоны», где провел всю карьеру, в «Пари Сен-Жермен». Во время прощальной пресс-конференции спортсмен не смог сдержать слез. Он впервые вышел на поле в составе парижан против «Реймса» 29 августа. ПСЖ одержал победу со счетом 2:0, однако аргентинцу в этой встрече отличиться не удалось. Оба гола забил Килиан Мбаппе.