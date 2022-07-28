Футболист Кокорин заявил, что не планирует расторгать контракт с «Фиорентиной»

В последнее время в СМИ все чаще стала появляться информация о том, что россиянин Александр Кокорин уйдет из итальянского клуба «Фиорентина». Однако сам спортсмен опроверг эту информацию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Спортсмен не отправился в международное турне. Однако причина заключается не в его возможном уходе. Кокорин отметил, что пока не готов выступать вместе с общей группой, передало ИА НСН.

«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», — заявил он.