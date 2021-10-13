Футболист клуба АПЛ заболел раком в 24 года

У полузащитника английского клуба «Борнмут» и сборной Уэльса Дэвида Брукса обнаружили лимфому Ходжкина. О своем диагнозе 24-летний футболист сообщил у себя в Instagram.

«Мне очень тяжело об этом говорить. У меня обнаружили вторую стадию лимфомы Ходжкина, я начну курс лечения на следующей неделе. Несмотря на то, что диагноз стал шоком для меня и моей семьи, прогноз благоприятный», — написал хавбек.

Брукс выразил надежду, что сможет полностью восстановиться и вернуться в футбол. Также он поблагодарил всех врачей, медсестер и консультантов за теплое отношение и профессионализм. Отдельную благодарность он выразил своему клубу и Футбольной ассоциации Уэльса.

Спортсмен добавил, что понимает, что эта тема может вызвать интерес в СМИ, поэтому попросил не беспокоить его и уважать право на частную жизнь в ближайшие месяцы.

«По возможности буду делиться новостями о своем состоянии», — добавил он.

Брукс играет за «Борнмут» с 2018 года. До этого он был игроком клубов «Шеффилд Юнайтед» и «Галифакс Таун». В Английской премьер-лиге футболист успел провести 39 матчей и принять участие в 21 матче за сборную Уэльса.