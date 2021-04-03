Футболист казанского «Рубина» может перейти в «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» заинтересовалась футболистом казанского «Рубина» Хвичей Кварацхелией, сообщил портал Express.de.

При этом агент грузинского хавбека Мамука Джугели несколько дней назад выразил уверенность в переходе своего клиента в мадридский «Реал» или мюнхенский клуб.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Каварацхелия выходил на поле 20 раз. Он отметился тремя забитыми мячами.

Хвича Кварацхелия начинал карьеру в тбилисском «Динамо», после этого выступал за «Рустави». В Россию футболист переехал в 2019 году. Во второй половине сезона-2018/19 он выступал за столичный «Локомотив». Летом 2019 года Кварацхелия перешел в казанский «Рубин».

В марте 2021-го стало известно о том, что туринский «Ювентус» и «Милан» заинтересовались в приобретении грузинского футболиста. При этом сообщалось, что также за полузащитником следит дортмундская «Боруссия», которая планировала отправить официальный запрос по трансферу.